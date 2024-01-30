В Минске появится новый вуз

Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».
«В Минске уже работают филиалы двух российских вузов, а в Могилеве — Белорусско-Российский университет. В дополнение к этому потенциалу, который совместно развивается сторонами, мы предлагаем создание сетевого университета высоких технологий Союзного государства, который сможет предложить и студентам, и тем людям, которые будут заниматься научными исследованиями и вести педагогическую деятельность, совершенно другую практику», — сказал Мезенцев.
«Размещение вуза мы предполагаем в Минске в скором времени, на первом этапе именно как сетевой университет», — уточнил госсекретарь СГ.
«Докладывая национальным лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко, главам правительств, мы говорили о том, что видели бы, чтобы этот университет востребовал педагогический опыт, талант, профессиональные знания ведущих академиков, ведущих профессоров крупнейших вузов России и Беларуси. Чтобы установочные лекции читали люди, авторитет и научное имя которых не ставятся под сомнение ни в одной стране», — подчеркнул он.
По словам Мезенцева, учреждение призвано «обеспечить совместные исследования на десятки лет вперед в области космоса, искусственного интеллекта, в программном обеспечении, в том числе в сфере обороны и безопасности и по десяткам других направлений».