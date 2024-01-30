В Минске появится новый вуз

«Докладывая национальным лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко, главам правительств, мы говорили о том, что видели бы, чтобы этот университет востребовал педагогический опыт, талант, профессиональные знания ведущих академиков, ведущих профессоров крупнейших вузов России и Беларуси. Чтобы установочные лекции читали люди, авторитет и научное имя которых не ставятся под сомнение ни в одной стране», — подчеркнул он.