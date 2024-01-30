Почему казахстанцы не узнают свой же герб

Является ли нынешний герб страны тем самым объединяющим знаком для всех её жителей? Опрос показал, что люди не знают и не понимают один из главных госсимволов. Для них он не несет никакой семиотической нагрузки и выглядит, скорее, как картинка из учебника, или обязательный атрибут чиновничьего кабинета.