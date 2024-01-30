Что можно узнать о человеке по состоянию его рабочего стола

«На столе перемешались кружки, бумаги, огрызки. Картина мира человека, который работает за таким столом, кардинально отличается от представлений других людей. Такие люди важные решения принимают на основании не доминирующих, а второстепенных характеристик предметов, явлений. По причине “инакомыслия” в восприятии мира и непонимания со стороны окружающих они часто замыкаются в себе и отгораживаются от других. При этом они могут испытывать глубокую привязанность к человеку, который принимает их мир. Соблюдение правил и норм для них мучительно. При этом они могут видеть важные неочевидные взаимосвязи, которые не заметны человеку с ортодоксальным мышлением», — пояснила Комарова.