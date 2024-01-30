Дороги закрыли в четырех областях Казахстана из-за непогоды

Об этом пишет «КазАвтоЖол».
Алматинская область — 3 участка:
Алматы — Ташкент — Термез, км 59−143, уч. с. Жанакурлыс — граница Жамбылской области — 84 км. Алматы — Шелек — Хоргос, км 24−254, уч. пункт взимания платы — граница Жетысуской области — 230 км. Алматы — Усть-Каменогорск, км 25−124, уч. ПВП — граница Жетысуской области — 99 км.
Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (снег, понижение температуры воздуха).
Жамбылская область — 2 участка:
Алматы — Ташкент — Термез, км 143−238, уч. граница Алматинской области — с. Кайнар — 95 км.
Алматы — Ташкент — Термез, км 159−212, уч. с. Кенен — с. Кордай — 53 км.
Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области).
Кызылординская область — участок Самара-Шымкент, км 1802−2055, уч. г. Кызылорда — граница Туркестанской области — 253 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта (снег с дождем, при минусовой температуре).
Туркестанская область — участок Самара-Шымкент, км 2055−2082, уч. гр. Кызылординской области — с. Шорнак — 27 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Кызылординской области).
Ранее сообщалось, что в Астане и 12 областях Казахстана на 31 января объявлено штормовое предупреждение.