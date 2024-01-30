Дороги закрыли в четырех областях Казахстана из-за непогоды

По состоянию на 00:10 31 января 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 7 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщает Zakon.kz.