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Дороги закрыли в четырех областях Казахстана из-за непогоды

По состоянию на 00:10 31 января 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 7 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 57% 762 мм рт. ст. +8°

Об этом пишет «КазАвтоЖол».

Алматинская область — 3 участка:

Алматы — Ташкент — Термез, км 59−143, уч. с. Жанакурлыс — граница Жамбылской области — 84 км. Алматы — Шелек — Хоргос, км 24−254, уч. пункт взимания платы — граница Жетысуской области — 230 км. Алматы — Усть-Каменогорск, км 25−124, уч. ПВП — граница Жетысуской области — 99 км.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (снег, понижение температуры воздуха).

Жамбылская область — 2 участка:

Алматы — Ташкент — Термез, км 143−238, уч. граница Алматинской области — с. Кайнар — 95 км.

Алматы — Ташкент — Термез, км 159−212, уч. с. Кенен — с. Кордай — 53 км.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области).

Кызылординская область — участок Самара-Шымкент, км 1802−2055, уч. г. Кызылорда — граница Туркестанской области — 253 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта (снег с дождем, при минусовой температуре).

Туркестанская область — участок Самара-Шымкент, км 2055−2082, уч. гр. Кызылординской области — с. Шорнак — 27 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Кызылординской области).

Ранее сообщалось, что в Астане и 12 областях Казахстана на 31 января объявлено штормовое предупреждение.