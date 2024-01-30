По календарю зима, а на дворе почти весна: Жителей Молдовы ждет 8 градусов тепла — наконец-то, экономим на отоплении

Вроде, по календарю зима, а на дворе уже пахнет весной. Расскажем, какая погодка нас ждет в последний день января.
Ночью синоптики нам прогнозируют до трех градусов мороза, утром сохранятся ночные температуры.
Зато днем воздух прогреется до восьми градусов тепла. Будет облачно, но осадков не ожидается.
Вечером нам обещают до двух градусов выше ноля. Скорость ветра в течение дня составит максимум 6 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.
В последующие дни столбик термометра будет только подниматься и в воскресенье достигнет невероятных 12 градусов тепла!