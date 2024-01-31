Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 31 января, который называют Ведьмин

Православная церковь 31 января вспоминает святого Афанасия Афонского. В народе отмечают Афанасьев день, или Афанасий Ломонос. Это связано с тем, что в указанный день всегда были сильные морозы. Есть еще одно название — Ведьмин день. Прежде считалось, что именно 31 января гуляли ведьмы.
Что нельзя делать 31 января
Запрещено ходить на свидания. Считается, что отношения не сложатся. Кроме того, не рекомендуется играть свадьбы, так как это грозит неприятностями. Нельзя планировать на 31 января переезд или же отмечать новоселье. Это может спровоцировать скандалы. Не следует крестить мальчиков. Согласно приметам, они вырастут слабыми.
Что можно делать 31 января
Из-за сильного мороза, день следует провести дома. Как правило, проводили генеральную уборку, а также занимались бытовыми делами. Рекомендуется провести время с близкими людьми и поговорить по душам.
Согласно приметам, на сильный мороз и вьюгу указывает Луна в тумане. В том случае, если 31 января метет метель, то ожидается поздняя весна. Если вороны в небе кружатся стаями, то это указывает на похолодание.