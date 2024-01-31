Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 31 января, который называют Ведьмин

Запрещено ходить на свидания. Считается, что отношения не сложатся. Кроме того, не рекомендуется играть свадьбы, так как это грозит неприятностями. Нельзя планировать на 31 января переезд или же отмечать новоселье. Это может спровоцировать скандалы. Не следует крестить мальчиков. Согласно приметам, они вырастут слабыми.