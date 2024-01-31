Какие пособия и пенсии вырастут в Беларуси с 1 февраля 2024: доплаты пенсионерам после 75 лет, декретницам, социальные и трудовые пенсии, выплаты семьям с детьми

Вырастут и социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии. Так, например, величина пенсии инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства, — 447,41 ₽ Мужчинам, достигшим возраста 65 лет, женщинам, достигшем возраста 60 лет, и не имеющим права на трудовую пенсию из-за малого страхового стажа или его отсутствия, социальная пенсия с 1 февраля 2024 составит 203,37 ₽ (была 183,9 ₽). Пенсия детям-инвалидам до 18 лет при разной степени утраты здоровья с 1 февраля будет колебаться от 325,39 ₽ до 447,41 ₽