Какие пособия и пенсии вырастут в Беларуси с 1 февраля 2024: доплаты пенсионерам после 75 лет, декретницам, социальные и трудовые пенсии, выплаты семьям с детьми

С 1 февраля 2024 года в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума (БПМ), к которому привязаны многие государственные пособия пенсионерам, семьям с детьми. БПМ увеличился на 8% за счет пересмотра минимального набора продуктов питания. В среднем на душу населения бюджет прожиточного минимума с 1 февраля составит 406,74 рубля. Это +10,6% к ноябрю 2023 — январю 2024, когда размер БПМ равнялся 367,79 рубля (здесь подробно). При этом БПМ для трудоспособных — чуть выше среднего, а для пенсионеров на 108 рублей меньше среднего.
Автоматически будет пересмотрен в сторону повышение целый ряд пособий и надбавок. От величины БПМ зависят также и студенческие стипендии, и государственная адресная социальная помощь семьям.
Доплаты к пенсии после 75 лет
По информации Минтруда и соцзащиты, «возрастные» доплаты неработающим пенсионерам, достигшим возраста 75 лет составят 76,27 ₽, возраста 80 лет — 101,69 ₽ Надбавки на уход к пенсиям: инвалидам I группы — 101,69 ₽ пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста — 50,85 ₽
Пособие по уходу за инвалидом в Беларуси
Увеличивается пособия по уходу за инвалидом I группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста, сообщили в Минтруда и соцзащиты. При уходе и присмотре за одним человеком величина пособия составит 406,74 ₽, при уходе за двумя и более людьми — 488,09 ₽
Социальные пенсии в Беларуси
Вырастут и социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии. Так, например, величина пенсии инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства, — 447,41 ₽ Мужчинам, достигшим возраста 65 лет, женщинам, достигшем возраста 60 лет, и не имеющим права на трудовую пенсию из-за малого страхового стажа или его отсутствия, социальная пенсия с 1 февраля 2024 составит 203,37 ₽ (была 183,9 ₽). Пенсия детям-инвалидам до 18 лет при разной степени утраты здоровья с 1 февраля будет колебаться от 325,39 ₽ до 447,41 ₽
Детские пособия в Беларуси
С 1 февраля 2024 выше будут размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, а также исчисляемого из бюджета прожиточного минимума единовременного пособия в связи с рождением ребенка.
Так, при рождении первого ребенка выплатят 10 БПМ, или 4067,40 ₽, при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ, или 5694,36 ₽
Возрастут и пособия семьям, в которых растут дети старше 3 лет с ограниченными физическим возможностями (подробные суммы выплат по каждой из этих категорий — в комментариях Минтруда и соцзащиты Беларуси).
Трудовые пенсии, пенсии по инвалидности, по потере кормильца
С 1 февраля на 10% возрастут трудовые пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в феврале составит 811 рублей, это +75 рублей, по сравнению с январем 2024, и +140 рублей по сравнению с февралем 2023, сообщили в Минтруда и соцзащиты.
«Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии», — пояснили с профильном министерстве.
Пособия на детей в Беларуси
С 1 февраля увеличиваются размеры госпособий семьям, воспитывающим детей.
Например, до 31 июля 2024 размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, исчисляемые из среднемесячной заработной платы, выросли на 11,3% и составят на первого ребенка — 724,85 ₽ (+73,5 ₽), на второго и последующих детей — 828,40 ₽ (+84 ₽), на ребенка-инвалида — 931,95 ₽ (+94,5 ₽).
В Минтруда и соцзащиты обратили внимание, что при воспитании в семье двоих и более детей, один из которых в возрасте до 3 лет, выплачиваются два пособия: на ребенка до 3 лет (40% средней заработной платы) и ребенка (детей) от 3 до 18 лет (50% бюджета прожиточного минимума). Суммарный размер двух пособий составит 1031,77 ₽