Парковки возле бизнес-центров останутся платными в Астане

Ранее на встрече акима столицы Жениса Касымбека с предпринимателями владельцы бизнес-центров жаловались, что платная парковка возле их объектов негативно влияет на поток посетителей.
После этого в столичном акимате пообещали рассмотреть вопрос о ликвидации платных парковок на территории бизнес-центров.
«Изменения касательно бесплатных парковок возле некоторых бизнес-центров не планируются».
Здесь уточнили, что в ноябре 2023 года ТОО «Парковочное пространство Астаны» дано поручение о демонтаже платных парковок в районе социальных объектов в столице. Их демонтировали по следующим адресам:.
улица Сакена Сейфуллина, район дома 21, 28;
проспект Республики, район дома 40;
улица Алиби Жангельдина, район дома 28;
проспект Абая, район дома 19;
улица Ыкылас Дукенулы, район дома 32;
улица Динмухамеда Кунаева, район дома 33/1;
улица Талгата Бигельдинова, район дома 6А;
улица Мухтара Ауэзова, район дома 9.
Места для платных парковок находятся в собственности Астаны. С начала 2023 года платными парковками воспользовались более 2,2 миллиона человек.
С 1 февраля в аэропорту Алматы подорожает парковка. Тарифы будут разниться в зависимости от зоны парковки и времени нахождения транспортного средства на стоянке.