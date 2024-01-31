Знаменитый Утёс в Хабаровске капитально отремонтируют впервые за 25 лет

Напомним, утесу был присвоен статус памятника культуры краевого значения в 1991 году. А последние масштабные работы по реконструкции проходили в 1999 году. Девять лет назад здание перешло к Хабаровскому краевому музею им. Н. И. Гродекова. А в 2019 году объект пришлось временно закрыть из-за аварийного состояния.