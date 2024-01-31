Знаменитый Утёс в Хабаровске капитально отремонтируют впервые за 25 лет

Управление государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края выдало разрешение на проведение работ по реставрации здания на Хабаровском утесе. Теперь подрядная организация может приступать к активной фазе работ на одном из символов краевой столицы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как уточнили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия, здание спасательной станции 1943 года постройки является историческим памятником, проведение любых работ на котором требует получения специального разрешения. Оно выдается при наличии научно-проектной документации, в которой обозначено какие элементы нужно сохранить и какие технологии позволено применять.
Напомним, утесу был присвоен статус памятника культуры краевого значения в 1991 году. А последние масштабные работы по реконструкции проходили в 1999 году. Девять лет назад здание перешло к Хабаровскому краевому музею им. Н. И. Гродекова. А в 2019 году объект пришлось временно закрыть из-за аварийного состояния.