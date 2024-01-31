Лютая пробка: из-за аварии машины во Владивостоке перегородили дорогу на Луговой

Массовое ДТП в снежное утро 31 января произошло во Владивостоке. Случилось все на площади Луговой, по словам очевидцев, виновник аварии мог сесть за руль пьяным. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По предварительной информации, водитель Toyota Aqua ехал со стороны Луговой на Баляева, но в какой-то момент он не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел на встречную полосу. Здесь машина врезалась в Isuzu Elf, а затем в Toyota Ractis. Большегруз тем временем отбросило в Toyota Raize.
Стала ли причиной аварии скользкая дорога или все-таки состояние водителя, пока неизвестно. Однако из-за аварии машины перегородили дорогу. По словам очевидцев, автомобилист — уроженец Средней Азии, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Рулевого Toyota Ractis пришлось госпитализировать.