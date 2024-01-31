Лютая пробка: из-за аварии машины во Владивостоке перегородили дорогу на Луговой

По предварительной информации, водитель Toyota Aqua ехал со стороны Луговой на Баляева, но в какой-то момент он не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел на встречную полосу. Здесь машина врезалась в Isuzu Elf, а затем в Toyota Ractis. Большегруз тем временем отбросило в Toyota Raize.