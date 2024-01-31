Во Владивостоке перестали ходить трамваи

Во Владивостоке утро 31 января для жителей, которые привыкли добираться на работу на трамвае, выдалось тяжёлым. Сразу два электрических транспортных средства вышли из строя на маршруте, сообщает ИА PrimaMedia.
Трамваи остановились на путях на улицах Луговой и Школьной. На данный момент неизвестно, что стало причиной поломки на линии. Вагоновожатая одного из транспортных средств сказала, что пока не ясно, сколько продлится незапланированная остановка.
Напомним, во Владивостоке в начале дня выпал небольшой снег, местами туман. С раннего утра 159 единиц спецтехники муниципальной дорожной службы вышли на обработку дорог Владивостока реагентами. Кроме того, бригады муниципальных предприятий «Зелёный Владивосток» и «СГТ» расчистили и пешеходные зоны.