Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Вода вышла на проезжую часть в Иркутске 30 января из-за коммунальной аварии

Воду откачали, а дорогу обработали противогололедными материалами.
Источник: Комсомольская правда

На улице Улан-Баторской в Иркутске 30 января произошла коммунальная авария, вода вышла на проезжую часть. Вечером в администрации города сообщили о том, что на территории около Ледового дворца «Байкал» работают все службы.

— Специалисты отключили поврежденный участок, откачали воду из колодцев. Жилые дома под отключение не попали. Вскоре после этого, дорогу обработали и посыпали противогололедными материалами, — говорят в администрации.

Вероятная причина — неисправность трубопровода подачи воды системы пожаротушения Ледового дворца.

ЖКХ