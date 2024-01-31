Вода вышла на проезжую часть в Иркутске 30 января из-за коммунальной аварии

На улице Улан-Баторской в Иркутске 30 января произошла коммунальная авария, вода вышла на проезжую часть. Вечером в администрации города сообщили о том, что на территории около Ледового дворца «Байкал» работают все службы.
— Специалисты отключили поврежденный участок, откачали воду из колодцев. Жилые дома под отключение не попали. Вскоре после этого, дорогу обработали и посыпали противогололедными материалами, — говорят в администрации.
Вероятная причина — неисправность трубопровода подачи воды системы пожаротушения Ледового дворца.