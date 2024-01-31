Максим Ананенко: скульптор, подаривший Хабаровску сказку

Скульптор Максим Ананенко подарил Хабаровску восьмиметрового Гулливера, бронзовых Трубадура и Принцессу, кота Матроскина, героев «Ну, погоди!». Каждая работа мастера соединяет в себе строгую материальность железа, лёгкий душевный порыв и уникальную историю, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Так бывает: если в бронзу вложить душу, она оживёт.
Это артхаус
Мастерская скульптора Максима Ананенко поражает с самого входа. Даже дверь здесь — с изюминкой. Изнутри и снаружи она буквально увешана ручками. «Это артхаус, понимаете ли», — смеясь объясняет мастер. — «Это для того, чтобы людям разного роста удобно входить было».
Шаг за дверь — и ты попадаешь на самую необычную художественную выставку. Здесь каждый сантиметр мастерской занимают произведения искусства из всевозможных материалов, разнообразных размеров и форм. На полках вдоль стен — статуэтки медведей, дед-морозов, Снегурочек. По соседству — рисованные портреты, глиняные изделия. Есть даже бюст адмирала Геннадия Невельского.
Кажется, нет такого материала, с которым бы не работал Максим Ананенко. Одно время увлекался деревом и делал игрушки. Другой период творчества посвятил бронзе, стеклу, живописи. А первые шаги в направлении будущей профессии Максим Николаевич делал еще в детстве.
— Я жил в Якутии, телевизора, компьютера — ничего не было. Поэтому делали фигурки из подручных средств. Начинал с ваты, а потом добрался до пластилина и глины. Поэтому сомнений по выбору профессии у меня и не было, — вспоминает Максим Ананенко. Однако любимым материалом еще со времен юношества остается бронза. Свою первую работу из этого материала Максим Ананенко представил, когда учился на 4-м курсе хабаровского худграфа.
— Атмосфера во время обучения была очень творческая. Нам ничего не запрещалось. Хотите творить — вытворяйте, — смеясь, вспоминает Максим Ананенко. — Поэтому первой моей запоминающейся работой была скульптура «Старая пластинка». На ней — мужчина и женщина с зонтиком. С этой работой я прошел на престижную зональную выставку. Попасть туда студенту тогда было почти нереально! Сейчас моя «Старая пластинка» находится в нашем художественном музее. В 1993 году, через год после окончания обучения, Максим Николаевич вступил в ряды Союза художников России. С тех пор скульптор подарил Хабаровскому краю множество памятных объектов, знакомых многим с самого детства. Вспомним городские пруды в Хабаровске. На входе гостей встречают Трубадур и Принцесса. Чуть дальше — пёс Шарик и кот Матроскин, рядом с ними — Волк и Заяц из «Ну, погоди!». Все эти творения — дело рук Максима Николаевича Ананенко.
Откуда взялся Гулливер?
Одна из наиболее известных работ автора, пожалуй, восьмиметровая скульптура Гулливера, которую в преддверии Нового года устанавливают в городском парке «Динамо».
Вообще, идея создания Гулливера возникла у хабаровского скульптора, ныне покойного Эдуарда Маловинского. Автор хотел подарить городу нечто запоминающееся, персонажа, который сможет погрузить в сказку. Так, примерно в 1953 году, Гулливер впервые занял свое место в парке «Динамо». Его сделали из папье-маше, поэтому через несколько лет скульптура пришла в негодность и ее списали. Ему на смену около 2009 года пришел тот, которого уже более молодое поколение считает родным. Его автором стал как раз наш герой.
— Кстати, если кому-то из хабаровчан кажется, что первый Гулливер был больше, то это не так. Скорее, это они были маленькими, — рассказывает Максим Ананенко. — Современный Гулливер больше. Мы бы сделали еще выше и шире, да возможности цеха не позволяют. Из менее известных работ автора — роспись одного из первых храмов в Хабаровске — храма Иннокентия Иркутского. Над этой работой художник трудился два с половиной года. Кстати, на входе в храм стоит скульптура — дань памяти жертвам концлагерей. Это произведение — тоже дело рук Максима Ананенко.
Среди его творений и часть украшения Приморского океанариума во Владивостоке. Касатки и киты, которые висят под потолком, бронзовый диск, лежащий на площади перед зданием. Все эти произведения однажды были созданы у нас в Хабаровске командой, куда входит и Максим Ананенко.
Вдохновение от хорошего настроения
Вдохновение, признается Максим, рождается спонтанно. В основном от хорошего настроения.
— Все рождается от хорошего настроения. Если у тебя все в порядке в душе, близкие здоровы, то и муза приходит, и сразу очень много идей. Но они — как вино. Должны отстояться в голове какое-то время. Тогда те, что слабые, уходят, забываются сами собой. А поистине хорошие остаются.
Одна из последних идей скульптора — коллекция русского фарфора. Работать с этим материалом сложно: хрупкий, быстро застывающий. Малейшая ошибка — и всё придется начинать сначала. Из фарфора Максим Николаевич хочет создать коллекцию фигурок, посвященных сказкам. Например, изобразить главных героев произведения Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы».
Недавно Максим Николаевич стал дедушкой в третий раз. Поэтому свой фарфоровый проект скульптор, вероятно, посвятит внукам. А мы сможем насладиться тонкой работой мастера в одном из музеев Хабаровска.