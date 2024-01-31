Максим Ананенко: скульптор, подаривший Хабаровску сказку

— Атмосфера во время обучения была очень творческая. Нам ничего не запрещалось. Хотите творить — вытворяйте, — смеясь, вспоминает Максим Ананенко. — Поэтому первой моей запоминающейся работой была скульптура «Старая пластинка». На ней — мужчина и женщина с зонтиком. С этой работой я прошел на престижную зональную выставку. Попасть туда студенту тогда было почти нереально! Сейчас моя «Старая пластинка» находится в нашем художественном музее. В 1993 году, через год после окончания обучения, Максим Николаевич вступил в ряды Союза художников России. С тех пор скульптор подарил Хабаровскому краю множество памятных объектов, знакомых многим с самого детства. Вспомним городские пруды в Хабаровске. На входе гостей встречают Трубадур и Принцесса. Чуть дальше — пёс Шарик и кот Матроскин, рядом с ними — Волк и Заяц из «Ну, погоди!». Все эти творения — дело рук Максима Николаевича Ананенко.



Откуда взялся Гулливер?



Одна из наиболее известных работ автора, пожалуй, восьмиметровая скульптура Гулливера, которую в преддверии Нового года устанавливают в городском парке «Динамо».



Вообще, идея создания Гулливера возникла у хабаровского скульптора, ныне покойного Эдуарда Маловинского. Автор хотел подарить городу нечто запоминающееся, персонажа, который сможет погрузить в сказку. Так, примерно в 1953 году, Гулливер впервые занял свое место в парке «Динамо». Его сделали из папье-маше, поэтому через несколько лет скульптура пришла в негодность и ее списали. Ему на смену около 2009 года пришел тот, которого уже более молодое поколение считает родным. Его автором стал как раз наш герой.