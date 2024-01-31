Число ввезенных иномарок во Владивосток продолжает бить рекорды

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Корее была раскрыта схема по экспорту санкционных автомобилей во Владивосток. Изначально иномарки маскировали под доставку в третьи страны, после чего пункт менялся. Под подозрением оказались житель Владивостока и гражданин Кореи. Дело уже направлено в суд в Пусане.