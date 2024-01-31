Число ввезенных иномарок во Владивосток продолжает бить рекорды

«В 2023 году владивостокские таможенники оформили 226 тысяч автомобилей для личного пользования — в 1,5 раза больше прошлого 2022 года», — сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
В связи с ростом количества ввезенных во Владивостоке иномарок таможня приняла решение перейти на ежедневный график работы с 1 февраля. Для этого в штат были приняты 24 новых сотрудника, которые будут работать с 08:30 до 20:30.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Корее была раскрыта схема по экспорту санкционных автомобилей во Владивосток. Изначально иномарки маскировали под доставку в третьи страны, после чего пункт менялся. Под подозрением оказались житель Владивостока и гражданин Кореи. Дело уже направлено в суд в Пусане.