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Число ввезенных иномарок во Владивосток продолжает бить рекорды

ВЛАДИВОСТОК, 31 января, ФедералПресс. По итогам 2023 года владивостокская таможня оформила 226 тысяч автомобилей, которые привезли для личного пользования физические лица. Спрос по сравнению с предыдущим годом вырос в 1,5 раза.
Транспорт
Источник: РИА "Новости"

«В 2023 году владивостокские таможенники оформили 226 тысяч автомобилей для личного пользования — в 1,5 раза больше прошлого 2022 года», — сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

В связи с ростом количества ввезенных во Владивостоке иномарок таможня приняла решение перейти на ежедневный график работы с 1 февраля. Для этого в штат были приняты 24 новых сотрудника, которые будут работать с 08:30 до 20:30.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Корее была раскрыта схема по экспорту санкционных автомобилей во Владивосток. Изначально иномарки маскировали под доставку в третьи страны, после чего пункт менялся. Под подозрением оказались житель Владивостока и гражданин Кореи. Дело уже направлено в суд в Пусане.