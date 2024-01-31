Исследование: занятия музыкой улучшают память и когнитивные способности у пожилых людей

Анализ был проведен в рамках масштабного проекта Protect — в нем принимают участие свыше 25 тыс. жителей Великобритании, они согласились на постоянный мониторинг их нервной системы на протяжении 10 и более лет.
В ходе исследований ученые спросили добровольцев в том числе о том, обладают ли они музыкальным образованием, на каких инструментах умеют играть и продолжают ли заниматься музыкой.
Выяснилось, что пожилые люди, которые увлекаются музыкой, обладают значительно более крепкой рабочей памятью и лучшей способностью искать конкретные объекты на фотографиях и рисунках, чем другие участники Protect. Особенно характерно это для тех людей, которые играют на клавишных инструментах. Другие типы музыкальных инструментов и пение влияли на когнитивные способности на менее выраженно.
В среднем, от занятий музыкой зависела существенная часть результатов добровольцев в тестах на остроту памяти и ума, от 15 до 24% их итоговых баллов.
Исследователи считают, что популяризация игры на музыкальных инструментах среди пожилых позволит значительным образом улучшить их когнитивные способности и снизить частоту развития деменции и прочих нарушений в работе мозга.