Исследование: занятия музыкой улучшают память и когнитивные способности у пожилых людей

Выяснилось, что пожилые люди, которые увлекаются музыкой, обладают значительно более крепкой рабочей памятью и лучшей способностью искать конкретные объекты на фотографиях и рисунках, чем другие участники Protect. Особенно характерно это для тех людей, которые играют на клавишных инструментах. Другие типы музыкальных инструментов и пение влияли на когнитивные способности на менее выраженно.