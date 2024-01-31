Как не заболеть раком?

Делимся советами по профилактике онкологических заболеваний.
По данным Росстата, новообразования находятся на втором месте среди причин смерти россиян — 14,8% от всех случаев. И хоть полностью защитить себя от рака невозможно, существует эффективная профилактика. До 40% случаев заболевания можно предотвратить, например, если избегать контакта с табачным дымом.
В рамках диспансеризации в 2023 году в Кузбассе впервые выявлено 610 случаев онкологических заболеваний. Заведующая отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Наталья Шаповалова объясняет, что позднее выявление онкологических заболеваний часто происходит по вине самих пациентов. Но не всё так плохо, можно защититься.
Что увеличивает риск развития рака?
Генетические особенности, наличие приобретённых и наследственных заболеваний, нарушения гормонального фона.
Возраст. Чаще раком болеют люди в возрасте 40−75 лет, хотя в последние годы отмечается рост онкологических заболеваний среди молодых людей.
Доказанными причинами считаются употребление алкоголя, курение, употребление жареной, острой и копченой пищи, воздействие источников радиоактивного излучения, приём канцерогенных веществ, воздействие климата.
Как профилактировать рак?
Регулярно заниматься спортом (не менее 30 минут в день аэробных упражнений).
Контролировать вес и предупреждать ожирение.
Отказаться от курения, в том числе электронных сигарет.
Уменьшить, а лучше вообще отказаться от употребления алкоголя.
Ограничить употребление копчёной, жареной и острой пищи, продуктов содержащих трансжиры (кондитерские изделия, картофель фри, чипсы, переработанное мясо, замороженные полуфабрикаты).
Увеличить в рационе питания овощи, фрукты и ягоды: не менее 400 г в день, особенно с большим содержанием витамина С (шиповник, болгарский перец, облепиха, киви, цитрусовые), а также с группой витаминов В (обладают противоопухолевыми свойствами, защищают гены от повреждения и трансформации в раковые клетки).
Употреблять в пищу растительные масла, богатые витамином Е, бобовые культуры и цельнозерновые злаки.
Учиться способам выходить из стрессовых ситуаций.
Полноценно спать (не менее 7−8 часов).
Для женщин — быть у гинеколога минимум 1 раз в год.
Своевременное проходить диспансеризацию.
Важно, что увеличилась 5-летняя выживаемость про лидирующим нозологиям рака (рак молочной железы, рак кишечника, рак лёгкого). Это связано с улучшением качества медицинского обслуживания (работа федеральных программ, оснащение региональных центров современным медицинским оборудованием, инновационные лекарства) и с ранним выявлением рака, улучшения диагностики и применения современных методик лечения. Например, таргетная терапия — одна из новейших методик лечения злокачественных заболеваний, при которой лекарства точечно атакуют опухоль.