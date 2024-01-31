Как не заболеть раком?

Увеличить в рационе питания овощи, фрукты и ягоды: не менее 400 г в день, особенно с большим содержанием витамина С (шиповник, болгарский перец, облепиха, киви, цитрусовые), а также с группой витаминов В (обладают противоопухолевыми свойствами, защищают гены от повреждения и трансформации в раковые клетки).