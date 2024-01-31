Глава Хабаровского края показал тизер к боевику «Золото Ульматы»

ХАБАРОВСК, 31 янв — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал тизер к готовящемуся к выходу 4 апреля историческому боевику «Золото Ульматы» о похищенном в регионе золоте.
Премьера фильма «Золото Умальты» запланирована на 4 апреля 2024 года. В основу художественного фильма легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершенное в конце XIX века вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Тогда добычей разбойников стало 40 пудов золота (более 655 килограммов драгметалла; в 1 пуде 16,3804964 килограмма). Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено.
«Осталось чуть больше двух месяцев, и мы сможем увидеть наш долгожданный экшн. Приключенческий фильм “Золото Умальты” режиссера Андрея Богатырева расскажет нам увлекательную историю о том, как грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. И все это происходит не где-нибудь, а на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края. А пока смотрим тизер», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале, опубликовав 58-секундное видео.
В фильме приняли участие отечественные артисты: Павел Деревянко, Михаил Горевой, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и другие.
Ранее губернатор края Михаил Дегтярев заявлял, что после выхода полнометражного кино «Золото Умальты» рассматривается возможность съемок полноценного сериала и даже компьютерной игры по мотивам фильма. Генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Лендок» Алексей Тельнов отметил на пресс-конференции в Хабаровске, что у картины большой прокатный потенциал, интерес еще до съемочного периода был со стороны прокатчиков: ведущих российских ТВ-каналов и стриминговых платформ.