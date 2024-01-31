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Жителей Красноярска приглашают бесплатно проверить здоровье 2 февраля

Об этом рассказали в краевом Минздраве.
Источник: Freepik

2 февраля в Красноярске пройдет День здоровья. Для жителей города сделают подарок — бесплатную диагностику организма. Все желающие смогут проверить сердечную, дыхательную системы. Также будет взят анализ на холестерин, глюкозу и измерят давление.

Более того, будет составлен анализ всего тела, включая рост, вес и другие параметры. После будет дано заключение от терапевта и проведена консультация психолога.

Также гости акции смогут научиться правилам оказания первой медицинской помощи.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 18:00 по адресу Красная Армия, 10. Третий этаж. С собой пациентам нужно взять полис ОМС и паспорт.

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