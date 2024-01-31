Жителей Красноярска приглашают бесплатно проверить здоровье 2 февраля

2 февраля в Красноярске пройдет День здоровья. Для жителей города сделают подарок — бесплатную диагностику организма. Все желающие смогут проверить сердечную, дыхательную системы. Также будет взят анализ на холестерин, глюкозу и измерят давление.
Более того, будет составлен анализ всего тела, включая рост, вес и другие параметры. После будет дано заключение от терапевта и проведена консультация психолога.
Также гости акции смогут научиться правилам оказания первой медицинской помощи.
Мероприятие пройдет с 11:00 до 18:00 по адресу Красная Армия, 10. Третий этаж. С собой пациентам нужно взять полис ОМС и паспорт.