Жители вместе преображают Красноярский край

Суть её в том, что весь процесс благоустройства общественных пространств каждый житель может контролировать лично. Жителям городов с населением от 10 тыс. человек и больше предоставлена возможность не только принять участие в открытом голосовании, но и внести свои предложения на стадии согласования дизайн-проекта, а также предоставлено право следить за ходом выполнения работ.