Жители вместе преображают Красноярский край

Благоустройство города невозможно без тех, кто в нём живёт. Вот уже в течение пяти лет совместными усилиями властей и инициативных жителей Красноярского края создаётся комфортная среда. Так, с 2019 по 2023 год в регионе преобразилось около 400 общественных пространств. В планах на этот год благоустройство сразу 30 объектов.
Под контролем
В Красноярском крае, как и по всей стране, по решению президента России уже пять лет действует программа «Формирование комфортной городской среды» в составе нацпроекта «Жильё и городская среда».
Суть её в том, что весь процесс благоустройства общественных пространств каждый житель может контролировать лично. Жителям городов с населением от 10 тыс. человек и больше предоставлена возможность не только принять участие в открытом голосовании, но и внести свои предложения на стадии согласования дизайн-проекта, а также предоставлено право следить за ходом выполнения работ.
Определить, какую территорию нужно благоустроить, а также чем наполнить выбранное пространство, может любой желающий старше 14 лет.
Каждый муниципалитет ежегодно предлагает горожанам на выбор несколько пространств, из которых они выбирают то, которое считают достойным кардинального преображения.
Помогают в работе по выбору пространств и волонтёры, от них жители могут узнать о возможности участия в голосовании. Кстати, в регионе уже открыт набор желающих вступить в ряды добровольцев. Пройти регистрацию будущие волонтёры могут на платформе Добро.ру. В прошлом году 1998 жителей края выступили с благородной волонтёрской миссией.
«В этом году в голосовании примут участие 25 территорий Красноярского края. Мы ожидаем порядка 2 тыс. волонтёров, которые пройдут инструктаж в своих территориях. Приглашаем к участию всех жителей края старше 14 лет, которым небезразлично, как будет выглядеть их населённый пункт в будущем», — отметила руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Красноярского края Наталья Заблотская.
Результат виден каждому
Одним из ярких примеров совместной работы горожан с властями стало преображение Ярыгинской набережной. Работы велись с 2019 по 2021 год. За это время здесь обустроили лестницы, подпорные стены, велосипедные и прогулочные дорожки, спортивные и игровые площадки, установили ограждения, опоры освещения, фонари, высадили деревья и кустарники.
В процессе работ горожане просили учесть тот факт, что в данном районе проживает много пожилых людей. В то же время строительство ЖК «Белые росы» предопределило появление множества молодых семей с детьми и студентов. Все эти аспекты были учтены. Сегодня Ярыгинская набережная стала одним из любимых мест отдыха красноярцев.
Также в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» яркими и современными стали прибрежные пространства в Зеленогорске (набережная реки Кан), Шушенском (набережная Енисея) и сразу пять — в Красноярске (левобережная и Ярыгинская набережная, берега Енисея за ТЦ «Красноярье» и за ДК им. 1 Мая, набережная Качи).
Благодаря нацпроекту стало возможным открытие десятка успешных проектов. В их числе Аллея Славы в Сосновоборске, новый ультрасовременный скейт-парк в Железногорске, парк «Берёзовая роща» в Назарове, преображение Милицейского парка и площади Строителей в Дивногорске.
Реконструкция и кардинальное преображение каждого из объектов — прямая заслуга жителей, которые активно принимали участие в голосовании, чтобы знаковые для них места получили новую жизнь.
Милицейский парк, который за долгие годы превратился в заросший бурьяном лес, после благоустройства стал модным и современным местом притяжения горожан. Здесь появились спортивные пространства для различных активностей: летом можно заняться скандинавской ходьбой и бегом, кататься на скутерах и самокатах, а зимой — кататься на лыжах.
Грандиозные планы
Весной строители снова приступят к работам на 30 территориях региона, за которые проголосовали жители. Благоустройство коснётся 24 городов и посёлков по всему краю, от южного Шушенского до заполярного Норильска.
Красноярцы же получат сразу семь обновлённых пространств: сквер Молодёжный на Воронова и сквер на ул. Мирошниченко — Словцова. Продолжится благоустройство набережной Енисея за ДК им. 1 Мая и левобережной набережной Качи. Пространства вокруг озёр на улице Судостроительной, набережную Бугача, сквер «Каменный городок» на Щорса приведут в соответствие с современными стандартами благоустройства.
Сейчас в крае уже идёт подготовка к новому строительному сезону. За качество работ переживать точно не стоит. Ведь ежегодное преображение парков, площадей, скверов и набережных обеспечивает большая команда специалистов в области строительства и дизайна, имеющих высокую квалификацию и многолетний опыт работы. В регионе есть 14 проектных организаций, аккредитованных для создания дизайн-проектов, и более 10 подрядчиков с многолетним опытом обустройства общественных пространств.
"Мы постоянно ведём работу с архитекторами по улучшению качества разрабатываемой документации. С учётом накопленного опыта реализованных проектов значительно лучше проработаны решения, более грамотно составляются сметы, эффективнее идёт взаимодействие с муниципалитетами. Оперативно реагируем на пожелания муниципалитетов, например, о переносе остановки, организации дополнительного проезда, устройству парковочных мест.
Начиная с этого года будет проводиться не только предпроектный, но и постпроектный анализ объектов благоустройства. Чтобы понять, как новое общественное пространство «перезимовало», повлияло ли на качество городской среды, как используется жителями, насколько востребованы задумки архитекторов и что можно в будущем улучшить в проектах«, — говорит директор АНО “Институт города” Алексей Николаев.
«Край хорошо подготовлен к новому сезону благоустройства. Сейчас мы проверяем готовность подрядчиков, чтобы заблаговременно были приобретены стройматериалы, уличная мебель, светильники, для того чтобы приступить к работам, как только позволят погодные условия», — отметила замминистра.
Кстати, новое голосование по благоустройству пройдёт весной этого года. Жители опять смогут выбрать территории для благоустройства, а после — оставлять свои пожелания, дополнения, изменения по наполнению этих пространств, которые обязательно будут учтены архитектурными бюро.
Лучшие проекты
В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» проходят ежегодные всероссийские конкурсы по благоустройству, в которых Красноярский край принимает активное участие.
Благодаря победам в конкурсе за несколько лет в 12 городах обрели свой неповторимый облик 14 общественных пространств — это лучшие архитектурные проекты страны.
В качестве ярких примеров можно вспомнить Монастырский парк в Енисейске, который появился в 2020 году. Спустя год преобразилась городская площадь в Заозёрном, а в 2022-м появились уникальные парки в Железногорске, Сосновоборске и Дивногорске. В прошлом году в Зеленогорске благоустроили Озеро-парк, в Бородине — Городской парк, в Канске — набережную «Кан-Перевоз». В новом сезоне новые точки притяжения горожан откроют в Енисейске и Железногорске.
Отметим, что в благоустройстве общественных пространств всегда используется комплексный подход. Не остаются в стороне и прилегающие объекты — фасады зданий и многоквартирных домов, рекламные конструкции, заборы и палисадники, сети уличного освещения. В процесс вовлечены не только муниципалитеты, но и частный бизнес. При проведении работ большим спросом пользуется продукция местных производителей — садовая и парковая, а также уличная мебель, малые архитектурные формы.