Массовые сбои интернета затронули Омскую область

В России накануне, 30 января, зафиксирован массовый сбой в работе интернета в зоне .RU. По данным Минцифры РФ, сбой был вызван технической проблемой, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.