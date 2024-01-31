Массовые сбои интернета затронули Омскую область

В России накануне, 30 января, зафиксирован массовый сбой в работе интернета в зоне .RU. По данным Минцифры РФ, сбой был вызван технической проблемой, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.
Омичи заметили сбои около 22:00. У многих пользователей не открывались некоторые сайты. На неполадки жаловались также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Урала и Сибири.
Вскоре проблему удалось решить. На данный момент работа интернета стабильна.