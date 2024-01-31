Ненастная погода прогнозируется в Челябинской области в последний день января

По информации синоптиков, будет идти небольшой снег, местами — умеренный, на юге и в горах — сильный, на отдельных участках дорог ожидается гололедица от наката, снежные заносы, в горах — лавиноопасно. Ветер южный с переходом на северо-восточный, его скорость 3−8 м/с. Температура воздуха минус 3−8, на востоке — до 13, на крайнем западе — от нуля до минус 5 градусов.
В Челябинске сегодня облачно, небольшой снег, минус 6−8. В 6.30 в центре города минус 13, влажность 85%, ветер южный 2 м/с, атмосферное давление 736 мм ртутного столба при норме 743 мм.
Добавим, с 22 января в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 20.00 1 февраля в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте и Магнитогорске действует предупреждение о смоге (НМУ первой степени опасности).