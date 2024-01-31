Ненастная погода прогнозируется в Челябинской области в последний день января

По информации синоптиков, будет идти небольшой снег, местами — умеренный, на юге и в горах — сильный, на отдельных участках дорог ожидается гололедица от наката, снежные заносы, в горах — лавиноопасно. Ветер южный с переходом на северо-восточный, его скорость 3−8 м/с. Температура воздуха минус 3−8, на востоке — до 13, на крайнем западе — от нуля до минус 5 градусов.