С 1 февраля возле аэропорта Красноярск заработает новый комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения

Стационарный комплекс фотовидеофиксации «Страж» заработает уже завтра, 1 февраля. Разместится он на подъезде к аэропорту Красноярск и автодороге Байкал — аэропорт Черемшанка. Новое оборудование будет фиксировать факты нарушений правил стоянки и остановки транспорта, уточнили в пресс-службе КрУДор.
По словам руководителя КрУДор Андрея Журавлева, установка комплекса может помочь снизить число нарушений ПДД возле аэропорта и обеспечить безопасность участников дорожного движения.
Необходимо помнить, что остановкой считается преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5-ти минут, стоянкой можно считать остановку на время более 5-ти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажира, — напомнили в КрУДор.
Начальник отдела корпоративных коммуникаций аэропорта Красноярск Дмитрий Тронин отметил, что неправильная парковка вдоль трассы затрудняет работу всего аэропорта. И напомнил водителям, что в 500 метрах от входа в пассажирский терминал работает парковка Р6, на которой можно бесплатно оставить автомобиль в течение 3-х часов.