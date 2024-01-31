С 1 февраля возле аэропорта Красноярск заработает новый комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения

Необходимо помнить, что остановкой считается преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5-ти минут, стоянкой можно считать остановку на время более 5-ти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажира, — напомнили в КрУДор.