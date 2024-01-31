В Приморье девушка требует от врача больше 2 млн рублей за испорченные ягодицы

Жительница Владивостока обратилась в один из центров косметологии города за уколами красоты. Придать более свежий вид девушке захотелось лицу и ягодицам, она собиралась уехать на заграничный курорт и должна была выглядеть на все 100. Какой же шок она испытала, когда поняла, что в разгар отдыха объемные бедра потеряли форму, да к тому же там образовался абсцесс. Когда возмущенная клиентка вернулась в приморскую столицу, ей переделали операцию трижды, но лучше не стало. В итоге девушка пришла со своей историей в Следственный комитет. Об этом рассказал портал «Золотой Мост».
Пострадавшая от нелегкой руки косметолога девушка требует взыскать с мастера 310 тысяч рублей, которые потратила на операцию, а также два миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Выяснилось, что у врача, которая проводила процедуру, к тому же нет лицензии на проведение косметологических услуг. По документам она имеет право только на обучение персонала в центре, поэтому всех клиентов принимала где-то в офисе на проспекте Острякова.
Пока не вынесен приговор, судебный процесс продолжится в ближайшие дни. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в 2019 году студент обратился к хирургу в приемное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 с направлением от другой поликлиники с болью в животе. Дело в том, что за неделю до этого юноша попал в аварию.
Дежурный врач-хирург парня осмотрел, однако, имея всю необходимую аппаратуру для диагностики, решил ею не пользоваться. Горе-специалист не госпитализировал юношу, больного отправили на амбулаторный прием по месту жительства. Внутренняя рана при этом продолжала мучить парня, и через два дня студент скончался в общежитии.