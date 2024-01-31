В Приморье девушка требует от врача больше 2 млн рублей за испорченные ягодицы

Жительница Владивостока обратилась в один из центров косметологии города за уколами красоты. Придать более свежий вид девушке захотелось лицу и ягодицам, она собиралась уехать на заграничный курорт и должна была выглядеть на все 100. Какой же шок она испытала, когда поняла, что в разгар отдыха объемные бедра потеряли форму, да к тому же там образовался абсцесс. Когда возмущенная клиентка вернулась в приморскую столицу, ей переделали операцию трижды, но лучше не стало. В итоге девушка пришла со своей историей в Следственный комитет. Об этом рассказал портал «Золотой Мост».