Столетний юбилей отметила красноярка Нина Ямских

Нина Алексеевна родилась в селе Иркутское Сухобузимского района в многодетной семье. Училась в Московском электромеханическом техникуме, который был эвакуирован в Красноярск во время Великой Отечественной войны, затем в Красноярском железнодорожном техникуме. В 1946 году получила назначение на работу в Центральную распределительную электроподстанцию Красноярского отделения железной дороги, где проработала всю жизнь, сообщает пресс-служба района.