В Кузбассе наказали семью, которая лишила Заслуженного учителя России жилья

По данным прокуратуры Кемеровской области, в Юрге за решётку посадили семейную пару, которая лишила пенсионерку, Заслуженного учителя России, единственного жилья. 47-летний мужчина и 38-летняя женщина признаны виновными в мошенничестве.
Выяснилось, что в 2022 году муж и жена помогали 86-летней юргинке, которая жила в однокомнатной квартире. Они установили с ней доверительные отношения и предложили продать им своё жильё как будто для получения субсидии от государства. Пенсионерка подписала расписку о получении денег за квартиру. После этого юргинские Бонни и Клайд подали иск в суд о выселении женщины.
Родственники потерпевшей заподозрили её знакомых в совершении преступления и обратились в полицию. После разбирательств договор купли-продажи имущества признали недействительным, мужчина получил 5 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима, а его жена — 5 лет ИК общего режима, но с отсрочкой — пока её ребёнку не исполнится 14 лет. Также пострадавшей полагается моральная компенсация 100 тыс. рублей.