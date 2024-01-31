В Кузбассе наказали семью, которая лишила Заслуженного учителя России жилья

Выяснилось, что в 2022 году муж и жена помогали 86-летней юргинке, которая жила в однокомнатной квартире. Они установили с ней доверительные отношения и предложили продать им своё жильё как будто для получения субсидии от государства. Пенсионерка подписала расписку о получении денег за квартиру. После этого юргинские Бонни и Клайд подали иск в суд о выселении женщины.