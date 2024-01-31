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В уфимском планетарии рассказали, что будет происходить с Луной в феврале

В уфимском городском планетарии рассказали о фазах и видимости Луны в феврале. Так, 1—2 февраля Луна (убывающая) восходит после полуночи, она будет видна во второй половине ночи и утром.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 84% 759 мм рт. ст. +5°

3 февраля в 04.18 по уфимскому времени — последняя четверть Луны — она освещена наполовину. Убывающая Луна видна во второй половине ночи и утром. Восходит Луна 3 февраля в 02.53 на юго-востоке. После восхода Солнца видна на дневном небе над юго-западным горизонтом и заходит на юго-западе в 11.21.

4 −7 февраля Луна (убывающая) видна утром. 8—9 февраля — и вовсе не видна.

В новолуние, 10 февраля в 03.59, Луна не видна, так как находится между Землей и Солнцем и повернута к Земле неосвещенной стороной.

11—13 февраля Луна (растущая) видна вечером, заходит до полуночи. 14—16 февраля она видна вечером и в первой половине ночи.

16 февраля в 20.00 — первая четверть Луны — она освещена наполовину. Растущая Луна видна вечером и в первой половине ночи. Восходит Луна 16 февраля в 10.37 на северо-востоке. Заходит 17 февраля в 04.03 на северо-западе.

17—23 февраля Луна (растущая) видна вечером и ночью.

В полнолуние, 24 февраля в 17.30, Луна видна вечером и всю ночь. 24 февраля она восходит вечером на востоке в 18.23, в полночь видна высоко над южным горизонтом. Заходит утром 25 февраля на западе в 08.53.

25—29 февраля Луна (убывающая) восходит до полуночи, видна ночью и утром.

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