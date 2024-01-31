В уфимском планетарии рассказали, что будет происходить с Луной в феврале

3 февраля в 04.18 по уфимскому времени — последняя четверть Луны — она освещена наполовину. Убывающая Луна видна во второй половине ночи и утром. Восходит Луна 3 февраля в 02.53 на юго-востоке. После восхода Солнца видна на дневном небе над юго-западным горизонтом и заходит на юго-западе в 11.21.
4 −7 февраля Луна (убывающая) видна утром.
В новолуние, 10 февраля в 03.59, Луна не видна, так как находится между Землей и Солнцем и повернута к Земле неосвещенной стороной.
16 февраля в 20.00 — первая четверть Луны — она освещена наполовину. Растущая Луна видна вечером и в первой половине ночи. Восходит Луна 16 февраля в 10.37 на северо-востоке. Заходит 17 февраля в 04.03 на северо-западе.
В полнолуние, 24 февраля в 17.30, Луна видна вечером и всю ночь. 24 февраля она восходит вечером на востоке в 18.23, в полночь видна высоко над южным горизонтом. Заходит утром 25 февраля на западе в 08.53.