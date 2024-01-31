Во Владивостоке снова взлетели цены на жилье: на сколько подорожал «квадрат»

По данным портала «Мир квартир», с начала года новостройки в городах России подорожали на 2%, и рост цен продолжается. На Дальнем Востоке самыми дорогими стали квартиры во Владивостоке. Там в январе «квадрат» на первичном рынке подорожал до 174 351 рубля. Средняя цена квартиры составила 8,96 млн рублей.
Отмечается, что столица Приморья с такими показателями заняла седьмое место среди российских городов по дороговизне. Годовой прирост квадратного метра составил 5,9%. Из ДФО в десятку вошел также Якутск, где стоимость «квадрата» в этом году выросла на 160,5 тысячи рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что новостройки в России с начала 2023 года подорожали в среднем до 126 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное — до 109 тысяч. Центробанк ожидает существенного торможения цен на жилье в России. Эксперты дали советы, как купить жилье в новом доме при невысоких доходах.