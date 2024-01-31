Во Владивостоке снова взлетели цены на жилье: на сколько подорожал «квадрат»

Ранее «ФедералПресс» писал, что новостройки в России с начала 2023 года подорожали в среднем до 126 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное — до 109 тысяч. Центробанк ожидает существенного торможения цен на жилье в России. Эксперты дали советы, как купить жилье в новом доме при невысоких доходах.