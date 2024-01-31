Стоимость путёвки на Шантары снизят для жителей Хабаровского края

Снизить цену на путёвки поручил губернатор Михаил Дегтярёв, чтобы оказать дополнительную поддержку туристической отрасли. Согласно нововведению, восьмидневный тур на Шантары со скидкой будет стоить 99 тысяч рублей. Его смогут приобрести все, у кого есть постоянная прописка на территории края длительностью не менее трёх лет.