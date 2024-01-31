Стоимость путёвки на Шантары снизят для жителей Хабаровского края

Жителям Хабаровского края будут продавать путёвки на Шантарские острова по специальному тарифу. Об этом сообщила региональный министр туризма Екатерина Пунтус в своём Telegram-канале.
Снизить цену на путёвки поручил губернатор Михаил Дегтярёв, чтобы оказать дополнительную поддержку туристической отрасли. Согласно нововведению, восьмидневный тур на Шантары со скидкой будет стоить 99 тысяч рублей. Его смогут приобрести все, у кого есть постоянная прописка на территории края длительностью не менее трёх лет.
Продажи стартуют 1 апреля 2024 года. Заранее забронировать туры нельзя, а их количество ограничено. Оператора, который будет координировать экспедиции, определят по результатам конкурса.