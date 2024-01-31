Акция по выявлению меланомы пройдет в Хабаровском крае

Осмотреть свои родинки можно не только в день проведения акции, но и в любой другой день у врача-дерматолога. В Краевом кожно-венерологическом диспансере введен в эксплуатацию инновационный аппарат — фотофайндер. Для выявления рака кожи используется искусственный интеллект.