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Акция по выявлению меланомы пройдет в Хабаровском крае

Массовое обследование приурочено к Всемирному дню борьбы против рака.
Источник: Минздрав Хабаровского края

Ежегодно, 4 февраля, проходит Всемирный день борьбы против рака. К этой дате будут организованы профилактические осмотры населения, направленные на выявление злокачественных образований кожи. Выявление рака кожи на ранних стадиях — важная часть национального проекта «Здравоохранение», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Специалисты «Краевого кожно-венерологического диспансера» проведут осмотры всех желающих не только в Хабаровске, но и в районе им. Лазо, Охотске, Амурске, Комсомольске-на-Амуре.

«Основные методы раннего выявления заболевания — это осмотр врачом дерматовенерологом и проведение дерматоскопии. Заболевания, выявленные на ранних стадиях, излечимы в 90% случаев» — рассказал директор Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Артем Москвин.

После осмотра участники получат консультацию специалиста, рекомендации по защите кожи, направление на дополнительное обследование при выявлении отклонений. В прошлом году в рамках акции осмотр прошли 1012 человек: 71 человек направлен на дополнительное обследование к онкологу.

Осмотреть свои родинки можно не только в день проведения акции, но и в любой другой день у врача-дерматолога. В Краевом кожно-венерологическом диспансере введен в эксплуатацию инновационный аппарат — фотофайндер. Для выявления рака кожи используется искусственный интеллект.

Для тех, кто не сможет посетить точки проведения акции, специалистами Центра медицинской профилактики разработан сервис «Проверь родинку онлайн». Онлайн-тестирование позволит сэкономить время, даст возможность оценить возможные риски развития заболевания, а также получить рекомендации, исходя из результатов тестирования, не выходя из дома. Пройти онлайн-тест можно на сайте Центра медицинской профилактики.

Точки проведения акции в Хабаровском крае:

  • Хабаровск. ТЦ BroskoMall, ул. Пионерская 2 В, 3 этаж (коммуна). 03.02.2024, 11:00—19:00.
  • Хабаровск. «Краевой кожно-венерологический диспансер», ул. Ангарская 5. 03.02.2024, 10:00—17:00.
  • Комсомольск-на-Амуре. Филиал «Краевого кожно-венерологического диспансера», ул. Пионерская 22/2. 03.02.2024, 11:00—17:00.
  • Охотск. КГБУЗ «Охотская центральная районная больница», Ленина 2. 02.02.2024, 10:00—16:00.
  • Амурск. Филиал Краевого кожно-венерологического диспансера, ул. Амурская 7а. 02.02.2024, 10:00—16:00..
  • Район им. Лазо. КГБУЗ «Районная больница района имени Лазо», ул. Октябрьская 19Б. 02.02.2024, 10:00—16:00.

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