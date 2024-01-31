«Мороз и солнце»: в Красноярск в конце января вернулись почти тридцатиградусные температуры

В Красноярск снова пришла морозная погода. Утром 31 января столбик термометра опустился до −26 градусов, но это ненадолго. Холода отступят уже в ближайшее время. Рассказываем, когда морозы уйдут из Красноярска 2024.
Морозное утро сменится и прохладным днем. По данным краевого Гидрометцентра, за окном ожидается 17 градусов ниже нуля. Без ветра и осадков.
Ночью столбик термометра снова резко пойдет вниз. Синоптики обещают, что в темное время суток похолодает до −25, но днем в четверг будет теплее, чем в среду. В городе ожидается −11 градусов. Снова без ветра и снега.
Теплеть начнет в пятницу. По данным синоптиков, ночью в городе будет −18, а днем воздух прогреется до −8. Выглянет солнце. Ветра не будет, снега тоже.
Согласно прогнозу, в субботу и воскресенье будет еще теплее. На выходных синоптики прогнозирует 6 градусов ниже нуля. Возможен небольшой снег и что хорошо: снова без ветра. Ночные температуры на выходных будут держаться на отметке −17 и −18 градусов.
Получается, морозы в Красноярске надолго не задержаться. Перетерпеть надо максимум среду и четверг.