Пара из Иркутска сыграла свадьбу в Москве и стала известна на всю страну

Свадьба пары из Иркутска состоялась на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 27 января. Новобрачные Евгений Роженцев и Алина Пархоменко вместе работают на ТЭЦ-11 в Приангарье. Евгений — машинист-обходчик, а Алина — электромонтер главного щита управления. Как ранее писала КП-Иркутск, молодые люди познакомились в автобусе после ночной смены на предприятии.