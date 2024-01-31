Пара из Иркутска сыграла свадьбу в Москве и стала известна на всю страну

Свадьба пары из Иркутска состоялась на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 27 января. Новобрачные Евгений Роженцев и Алина Пархоменко вместе работают на ТЭЦ-11 в Приангарье. Евгений — машинист-обходчик, а Алина — электромонтер главного щита управления. Как ранее писала КП-Иркутск, молодые люди познакомились в автобусе после ночной смены на предприятии.
Вскоре новость о сибиряках, которые поженились на выставке, стала известна на всю страну. Поздравить молодоженов могли все желающие по специальной ссылке.
— Это просто чудо, что мы сыграли свадьбу на выставке. Было очень волнительно, спасибо за такой чудесный подарок, — говорят сибиряки.
Коллектив тоже поздравил своих коллег с этим значимым событием. Компания полностью оплатила затраты жениха и невесты, а также преподнесла им подарок — сертификат на покупку бытовой техники и романтический ужин в ресторане Москвы.