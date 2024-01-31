В Петербурге умер музыкант Юрий Ильченко

Юрий Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году. В раннем детстве переехал в Ленинград вместе с семьей. В Ленинграде начал играть в группе «МАКС», затем перешел в «Мифы», где играл на синтезаторе и гитаре и пел. В 1967—1977 годах был музыкантом «Машины времени». В 1977 году участвовал в создании неподцензурного рок-журнала «Рокси», был его постоянным автором. В 1978 году записал на домашней студии акустический альбом «Дождь».



Был музыкантом групп «Земляне», «Интеграл», «Контур», «Подвиги Геракла». Участвовал в качестве приглашенного музыканта в записи альбомов «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус» и «Дорога домой» группы Мифы. В 1997 году уехал из России в США, но затем вернулся и начал писать книги — стихи и прозу — под псевдонимом Б. К. Седов. Последний музыкальный альбом записал в 2011 году.