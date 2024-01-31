На Южном Урале на карантин закрыли 150 классов

«Рост заболеваемости среди детей 7−14 лет составил 20,9%, среди детей 3−6 лет — 25,4%, среди детей до 3-х лет — 16,7%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в возрастной группе 18 и старше, ниже уровня прошлой недели на 3,6%», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской области.
Речь идет о периоде с 22 января по 28 января текущего года. Среди всего населения региона заболеваемость выросла на 9,4%. В ведомстве отметили, что всего зарегистрировано 103,94 случаев на 10 тысяч южноуральцев.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Роспотребнадзоре Челябинской области подсчитали число вирусных заболеваний за 2023 год. Заболеваемость коклюшем выросла в 100 раз.