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На Южном Урале на карантин закрыли 150 классов

ЧЕЛЯБИНСК, 31 января, ФедералПресс. В Челябинской области на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыли 150 классов из 47 школ. Уроки для учеников проводятся дистанционно.

«Рост заболеваемости среди детей 7−14 лет составил 20,9%, среди детей 3−6 лет — 25,4%, среди детей до 3-х лет — 16,7%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в возрастной группе 18 и старше, ниже уровня прошлой недели на 3,6%», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской области.

Речь идет о периоде с 22 января по 28 января текущего года. Среди всего населения региона заболеваемость выросла на 9,4%. В ведомстве отметили, что всего зарегистрировано 103,94 случаев на 10 тысяч южноуральцев.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Роспотребнадзоре Челябинской области подсчитали число вирусных заболеваний за 2023 год. Заболеваемость коклюшем выросла в 100 раз.

здоровье