За прошлый год лишь 22% продукции в магазинах было кузбасской

Как сообщает правительство Кузбасса, доля кузбасских товаров в прошлом году по всем магазинам составила всего 22%. При этом социально значимых местных товаров (хлеб, яйца, молочка) больше — от 50 до 80%.
«Торговые сети испытывают существенную потребность в товарах местного производства, таких как мясо, курица, овощи, яйцо. Но производственных мощностей наших предприятий пока недостаточно. Считаем необходимым организовать хранилища и продвигать фермерскую продукцию посредством агрегаторов», — говорит министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет.
В регионе работают более 4,5 тысячи магазинов розничных торговых сетей и 379 производителей продуктов питания. В них представлена продукция всех крупных местных производителей и увеличивается фермерский ассортимент. Для того, чтобы магазины напрямую могли работать с кузбасскими производителями, в регионе обновили дорожную карту на ближайшие три года.