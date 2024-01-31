За прошлый год лишь 22% продукции в магазинах было кузбасской

В регионе работают более 4,5 тысячи магазинов розничных торговых сетей и 379 производителей продуктов питания. В них представлена продукция всех крупных местных производителей и увеличивается фермерский ассортимент. Для того, чтобы магазины напрямую могли работать с кузбасскими производителями, в регионе обновили дорожную карту на ближайшие три года.