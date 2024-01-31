Пасмурно и небольшой снег. Синоптики рассказали о погоде на последний день января

Синоптики рассказали о погоде на 31 января.
Сегодня по Узбекистану переменная облачность, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины в первой половине дня местами небольшой снег.
В Каракалпакстане и в Хорезмской области во второй половине дня небольшой снег. По остальной территории республики без осадков. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, по северу 1−6 градусов мороза.
По предгорным и горным районам республики — переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура — 0−5 градусов мороза.
Ташкент
В столице переменная облачность, в первой половине дня небольшой снег. Утром возможен туман. Ветер западный 5−10 м/с. Температура ночью 1−3 градуса мороза, днем — 1−3 градусов тепла.