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Пасмурно и небольшой снег. Синоптики рассказали о погоде на последний день января

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в республике туманно и облачно, местами возможен небольшой снег, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 84% 759 мм рт. ст. +5°
Источник: Podrobno.uz

Синоптики рассказали о погоде на 31 января.

Сегодня по Узбекистану переменная облачность, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины в первой половине дня местами небольшой снег.

В Каракалпакстане и в Хорезмской области во второй половине дня небольшой снег. По остальной территории республики без осадков. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, по северу 1−6 градусов мороза.

По предгорным и горным районам республики — переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура — 0−5 градусов мороза.

Ташкент

В столице переменная облачность, в первой половине дня небольшой снег. Утром возможен туман. Ветер западный 5−10 м/с. Температура ночью 1−3 градуса мороза, днем — 1−3 градусов тепла.