Пасмурно и небольшой снег. Синоптики рассказали о погоде на последний день января

В Каракалпакстане и в Хорезмской области во второй половине дня небольшой снег. По остальной территории республики без осадков. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, по северу 1−6 градусов мороза.