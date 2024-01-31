«Счастливые адреса»: где во Владивостоке отремонтируют дороги в этом году

Во Владивостоке продолжают формировать перечень адресов, где в 2024 году пройдет ремонт, реконструкция или строительство объектов дорожной инфраструктуры, сообщили ИА PrimaMedia в администрации города.
Так, список объектов ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» дополнят ещё пять адресов: улицы Авроровская, Иманская, Комсомольская, а также перекрёстки на Адмирала Кузнецова — Адмирала Юмашева — Нейбута и Иртышская — Гамарника. Также по нацпроекту отремонтируют дороги на Никифорова, Сафонова и Героев Хасана. Как сообщили в мэрии, подрядчик уже определен.
В этом году во Владивостоке планируется и масштабное дорожное строительство в микрорайоне Патрокл, реконструкция участка на улице Адмирала Горшкова (от перекрёстка с Майора Филипова до трассы Седанка — Патрокл), строительство развязки на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла, обустройства новой дороги к этой развязке от Нейбута, 67а и работы по реконструкции транспортного движения на перекрёстке проспект 100-летия Владивостока — улица Русская.
Кроме этого, специалисты планируют восстановить поврежденные в зимний период участки дорог, ремонтировать проезды к домам и соцучреждениям и благоустраивать тротуары.