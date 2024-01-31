«Счастливые адреса»: где во Владивостоке отремонтируют дороги в этом году

В этом году во Владивостоке планируется и масштабное дорожное строительство в микрорайоне Патрокл, реконструкция участка на улице Адмирала Горшкова (от перекрёстка с Майора Филипова до трассы Седанка — Патрокл), строительство развязки на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла, обустройства новой дороги к этой развязке от Нейбута, 67а и работы по реконструкции транспортного движения на перекрёстке проспект 100-летия Владивостока — улица Русская.