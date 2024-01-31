В Ташкентском аэропорту на сутки задержали авиарейс в Дубай

Рейс FZ1942 арабской авиакомпании FlyDubai (Ташкент — Дубай) с плановым вылетом в 04:00 по ташкентскому времени задерживается на 24 часа по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.
Согласно предварительным данным, авиарейс перенесен на 04:30 1 февраля по ташкентскому времени.
«Всем пассажирам данного рейса со стороны авиакомпании было предоставлено размещение в гостиницах и трансфер от аэропорта до места временного пребывания», — говорится в сообщении.
В Uzbekistan Airports призвали граждан уточнять информацию об изменении графика полета у авиаперевозчика. Также информация о статусе рейсов доступна в мобильном приложении и на официальном сайте Uzbekistan Airports.