Топ-5 главных новостей в Молдове 31 января

1. Ресторан «Снова в СССР» в Тирасполе: Тут как в музее — автомобиль «Волга», аппарат с газводой, велосипед «Школьник», Ленин и Сталин — осколок эпохи, из которой все мы вышли.
2. В Молдове врачи из поликлиник убеждают пациентов лечиться в частных клиниках, чтобы заработать на них бешеные деньги: «Сколько ни поднимай медикам зарплаты, им все будет мало» — мнение самих медработников.
3. Хорошая новость: Газету «КП» в Молдове теперь можно найти в киосках Молдпресса, магазинах Good News и Librarius.
4. Двойная смерть в Молдове: Выяснилось, что 22-летняя девушка, сбитая на пешеходном переходе в Фалештах, была беременна.
5. По календарю зима, а на дворе почти весна: Жителей Молдовы ждет 8 градусов тепла — наконец-то, экономим на отоплении.