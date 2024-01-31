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Топ-5 главных новостей в Молдове 31 января

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 31 января 2024 года.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 84% 759 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

1. Ресторан «Снова в СССР» в Тирасполе: Тут как в музее — автомобиль «Волга», аппарат с газводой, велосипед «Школьник», Ленин и Сталин — осколок эпохи, из которой все мы вышли.

2. В Молдове врачи из поликлиник убеждают пациентов лечиться в частных клиниках, чтобы заработать на них бешеные деньги: «Сколько ни поднимай медикам зарплаты, им все будет мало» — мнение самих медработников.

3. Хорошая новость: Газету «КП» в Молдове теперь можно найти в киосках Молдпресса, магазинах Good News и Librarius.

4. Двойная смерть в Молдове: Выяснилось, что 22-летняя девушка, сбитая на пешеходном переходе в Фалештах, была беременна.

5. По календарю зима, а на дворе почти весна: Жителей Молдовы ждет 8 градусов тепла — наконец-то, экономим на отоплении.

медицина