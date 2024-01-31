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Не пейте простую воду: народные приметы на 1 февраля

Традиции дня укажут верный путь.
вода
Источник: Freepik

Православная церковь 1 февраля чтит память Макария Великого — христианского святого, отшельника, почитаемого в лике преподобного. В народе отмечается Макарьев день, Макар Весноуказчик.

Что нельзя делать в грядущий четверг?

  1. Пить простую воду — нужно заменить её чаем или другим напитком, поскольку сырой водой можно накликать болезнь;
  2. Носить чёрную и тёмную одежду, иначе удача, обновление, улучшение жизни, любовь, тепло отношений и другие благоприятные факторы наступят ещё не скоро;
  3. Заниматься рукоделиями, шить, вязать — возникнут проблемы на работе;
  4. Стричь волосы. Вместе со стрижкой мастер может срезать радость и счастье;
  5. Много работать — весь год проведёте в бесполезном труде;
  6. Грубить и сквернословить — может начаться настолько болезненный стоматит, что невозможно будет слово сказать или же что-либо съесть.

Приметы погоды:

  1. Метель метёт в Макарьев день — и на Масленицу жди буран;
  2. Весь день ясно и светит солнце — к ранней весне;
  3. Ветер с юга подул — лето будет жарким, с севера — ненастным;
  4. Небо на закате алое — новый день будет ветреным.

религии