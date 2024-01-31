Россиянам рассказали о пользе борща для здоровья и красоты

Кроме того, по ее словам, желатин полезен для состояния ногтей, волос и кожи. Железо в мясе положительно влияет на мышцы и кровь. Овощи в составе супа содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение, обмен веществ и способствует снижению уровня холестерина.