В Иркутской области повысят зарплату работникам бюджетной сферы

— На повышение минимального размера зарплаты с 1 января до 19 242 рублей и дифференциации заработной платы в бюджете региона предусмотрено 5,8 млрд рублей. А на рост средней зарплаты отдельных категорий работников — 3,2 млрд рублей. Всего на повышение оплаты труда направят девять млрд рублей, — говорят в правительстве.