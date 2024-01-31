В Иркутской области повысят зарплату работникам бюджетной сферы

На первой в 2024 году сессии Заксобрания региона губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы. Об этом сообщают в областном правительстве.
— На повышение минимального размера зарплаты с 1 января до 19 242 рублей и дифференциации заработной платы в бюджете региона предусмотрено 5,8 млрд рублей. А на рост средней зарплаты отдельных категорий работников — 3,2 млрд рублей. Всего на повышение оплаты труда направят девять млрд рублей, — говорят в правительстве.
Кроме того, глава региона отметил, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Иркутской области по итогам 2023 года предварительно составили 278,8 млрд рублей. Это на 8,4% выше аналогичного показателя 2022 года.
Также был отмечен рост среднедушевого дохода жителей. Как утверждает губернатор, за девять месяцев 2023 года рост составляет 14% по Иркутской области.