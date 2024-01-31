Водителей начнут штрафовать около аэропорта Красноярск

Использование данного комплекса поможет разгрузить участки автодорог и снизить количество аварийных ситуаций, которые возникают из-за нарушений правил стоянки и остановки транспортных средств. Информация с камеры обрабатывается в режиме реального времени и при фиксации нарушения направляется в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) ГИБДД. После чего вынесенные постановления направляются правонарушителям.