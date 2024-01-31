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Употреблять меньше соли рекомендуют хабаровчанам

Это снизит риск развития болезней сердца и сосудов.
Источник: Комсомольская правда

Хабаровчане следят за своим здоровьем и часто обращаются к врачам с проблемами сердца и сосудов. Снижение потребления соли в рационе может помочь уменьшить риск развития этих заболеваний.

Так, взрослому человеку рекомендуется потреблять не более пяти грамм соли в день, что соответствует приблизительно одной чайной ложке. Этого достаточно для поддержания водно-минерального баланса, передачи нервных импульсов и нормальной работы мышц.

Около 80 процентов соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую» соль. Продукты животного происхождения (мясо, рыба, яйца) содержат значительное количество соли. Например, даже несоленые мясные блюда могут включать в себя три-четыре грамма соли.

Добавляемая в пищу соль составляет всего лишь 20 процентов общего объема потребляемой соли. Например, бутерброд с колбасой и сыром может быстро привести к превышению дневной нормы соли.

Роспотребнадзор напоминает, что лучше отказаться от полуфабрикатов и переработанных продуктов. Например, томатный сок из магазина хоть и низкокалориен, содержит много соли.

Вместо соли можно использовать пряные травы и специи — лимон, сок лайма, чеснок или овощную соль.

здоровье