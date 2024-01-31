Употреблять меньше соли рекомендуют хабаровчанам

Хабаровчане следят за своим здоровьем и часто обращаются к врачам с проблемами сердца и сосудов. Снижение потребления соли в рационе может помочь уменьшить риск развития этих заболеваний.
Так, взрослому человеку рекомендуется потреблять не более пяти грамм соли в день, что соответствует приблизительно одной чайной ложке. Этого достаточно для поддержания водно-минерального баланса, передачи нервных импульсов и нормальной работы мышц.
Около 80 процентов соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую» соль. Продукты животного происхождения (мясо, рыба, яйца) содержат значительное количество соли. Например, даже несоленые мясные блюда могут включать в себя три-четыре грамма соли.
Роспотребнадзор напоминает, что лучше отказаться от полуфабрикатов и переработанных продуктов. Например, томатный сок из магазина хоть и низкокалориен, содержит много соли.
Вместо соли можно использовать пряные травы и специи — лимон, сок лайма, чеснок или овощную соль.