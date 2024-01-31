Грипп вытесняет коронавирус: в Роспотребнадзоре рассказали, как болеют омичи

В Роспотребнадзоре Омской области опубликовали данные по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом за неделю с 22 по 28 января. За этот период в регионе зарегистрировано свыше 16 тысяч заболеваний респираторными вирусами. Но это является нормой для данного времени года.