Грипп вытесняет коронавирус: в Роспотребнадзоре рассказали, как болеют омичи

В Роспотребнадзоре Омской области опубликовали данные по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом за неделю с 22 по 28 января. За этот период в регионе зарегистрировано свыше 16 тысяч заболеваний респираторными вирусами. Но это является нормой для данного времени года.
Чаще всего омичи болеют гриппом. Доля этого вида вируса составляет 90,6%. Вирусами гриппа B омичи не болеют, в регионе гуляет только штамм A. Доля коронавируса в общей структуре заболеваемости ОРВИ в Омской области низкая. При этом у большинства пациентов болезнь протекает в форме ОРВИ.
В Роспотребнадзоре по Омской области подчеркнули, что осложнение эпидемической ситуации в регионе не наблюдается, а принимаемые меры, такие как карантины в школах и детских садах, являются достаточными и позволяют стабилизировать заболеваемость.