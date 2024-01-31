Кто не сможет в Кишинёве согреться, использовать фен и погладить брюки: Сотни людей останутся без электричества в среду, 31 января — публикуем адреса

Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 31 января 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии в указанный ниже период времени.
Ботаника
ул. Четатя Албэ 16А, ул. Диминеций 51а, 51 В, ул. Плаюлуй 17 (частично) с 13:00 до 17:00.
Центр
ул. Измаил 98, 98/2 (частично) с 8:45 до 13:30.
ул. Алессандро Бернардацци 60−68, 71−97, ул. Михай Эминеску 1−9, ул. Михай Когэлничану 53, ул. Влайку Пыркэлаб 1−11, 2−18, 18V, 26/6, 27/1, 28, 29 (частично), с 9:20 до 17:20.
Чеканы
ул. Варница, 16, 18, 20/1, 22 с 14:00 до 17:00.