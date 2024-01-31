Повар из Самары пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева

На телеканале «Пятница!» стартует третий сезон реалити с Константином Ивлевым «Молодые ножи». «Молодые ножи» — это кулинарная миссия известного шефа: он ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен».