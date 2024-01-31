Зимний отдых: в Астане обустроили более 60 горок и катков

Зимние развлечения организованы во всех районах города, передает официальный сайт акимата столицы.
Все площадки зимнего досуга в столице открыты для посещения на безвозмездной основе, здесь можно также кататься со своим инвентарем.
На территории зимних мест притяжения установлены яркие декорации и инсталляции, тематические фотозоны и фудкорты.
В подборке ниже представлен топ-5 самых популярных локаций в городе в этом году:
- Территория ЭКСПО. Здесь обустроен один из самых больших катков города. Для жителей есть теплая раздевалка, фотозоны и уютные кафе.
- Центральный парк. В столичном центральном парке впервые в этом году открыли самый длинный линейный каток протяженностью 290 м в одну сторону. К слову, здесь 3-го февраля члены сборной Казахстана по хоккею, завоевавшие золотые медали юношеских Олимпийских игр в Южной Корее, проведут мастер-класс для детей.
- Монумент «Қазақ елі». Площадь монумента украшена живыми елками и яркими инсталляциями. На выбор посетителей ровный каток и высокие, безопасные горки.
- Городская площадь. Зимняя концепция центра правого берега начинается с набережной и заканчивается городской площадью. Для посетителей функционируют горка, каток. Сделать памятные фото можно возле живой ели или специальных фотозон.
- Парк «Ататюрк». Каток в форме цветочных клумб в парке Ататюрк стал излюбленным местом астанчан. В вечернее время здесь включают ночную подсветку, создавая особую атмосферу.