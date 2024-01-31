Изменился порядок пропуска детей через границу в Омской области

Чтобы избежать срыва запланированных поездок, родителям (законным представителям) необходимо заблаговременно обратиться в районные (городские) подразделения МВД России по месту жительства, месту пребывания или месту фактического проживания для проставления специальной отметки в свидетельстве о рождении или внесения сведений о детях в паспорта, заверенных печатью и подписью должностного лица. Следует учесть, что срок внесения необходимой информации подразделениями МВД России в свидетельство о рождении и паспорта родителей составляет до пяти рабочих дней.