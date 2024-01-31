Изменился порядок пропуска детей через границу в Омской области

«Согласно Указу президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 г. № 889 “Вопросы гражданства Российской Федерации” с 1 марта 2024 г. пропуск через государственную границу несовершеннолетних граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет по свидетельству о рождении будет осуществляться только при подтверждении наличия гражданства Российской Федерации.
Наличие гражданства Российской Федерации подтверждается специальной отметкой в свидетельстве о рождении или внесением сведений о детях в паспорт родителя (гражданина Российской Федерации), в том числе заграничный паспорт, заверенных печатью и подписью должностного лица", — объявили в службе.
В случае отсутствия данных, подтверждающих наличие гражданства Российской Федерации, детям до 14 лет откажут в выезде с территории Российской Федерации.
Чтобы избежать срыва запланированных поездок, родителям (законным представителям) необходимо заблаговременно обратиться в районные (городские) подразделения МВД России по месту жительства, месту пребывания или месту фактического проживания для проставления специальной отметки в свидетельстве о рождении или внесения сведений о детях в паспорта, заверенных печатью и подписью должностного лица. Следует учесть, что срок внесения необходимой информации подразделениями МВД России в свидетельство о рождении и паспорта родителей составляет до пяти рабочих дней.