В Омске увеличат количество рейсов популярного автобусного маршрута

Как сообщает омский Дептранс, в городе организуют дополнительные рейсы автобусного маршрута № 48 до остановки «СНТ “Заря-2” с дальнейшим следованием по 19-й Марьяновской до остановки “Ул. 1 Мая”.
Плановое время прохождения автобусов маршрута № 46 через остановку «Голубой огонёк» в направлении железнодорожного вокзала:
- в будние дни — 19:46, 21:36, 22:05;
- в выходные и праздничные дни — 20:29, 21:19, 21:44, 22:12.
Через остановочный пункт «ТЦ “Авангард”:
- в будние дни — 19:58, 21:48, 22:17;
- в выходные и праздничные дни — 20:41, 21:31, 21:56, 22:24.
«С целью информирования пассажиров о направлении движения автобусов по маршруту № 46, выполняющих указанные рейсы, лобовые и боковые стекла автобусов оснащены дополнительными указателями», — сообщают в ведомстве.