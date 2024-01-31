Аэропорт Астаны с 1 мая не будет принимать и выпускать ночные рейсы

«По итогам ряда переговоров, изучения метеопрогноза, загруженности аэропорта в различные периоды времени, а также в целях минимизации последствий от создаваемых для пассажиров неудобств, принято решение о проведении капитального ремонта в ночное время. Тем самым, начиная с 1 мая по 24 декабря 2024 года в период с 22:00 до 6:00 местного времени аэродром Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов».