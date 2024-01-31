Аэропорт Астаны с 1 мая не будет принимать и выпускать ночные рейсы

Как следует из релиза, опубликованного в Telegram-канале КГА, продолжается подготовка к предстоящей полномасштабной модернизации аэропорта Астаны, в рамках которой Министерством транспорта РК совместно с руководством столичного аэропорта проведены консультации с представителями отечественных и иностранных авиакомпаний.
«По итогам ряда переговоров, изучения метеопрогноза, загруженности аэропорта в различные периоды времени, а также в целях минимизации последствий от создаваемых для пассажиров неудобств, принято решение о проведении капитального ремонта в ночное время. Тем самым, начиная с 1 мая по 24 декабря 2024 года в период с 22:00 до 6:00 местного времени аэродром Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов».
В информации подчеркивается, что «данное мероприятие не окажет негативного воздействия на качество предоставляемых аэропортом услуг».
«В свою очередь работы по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы будут проведены с соблюдением всех необходимых строительных норм и стандартов безопасности при осуществлении постоянного мониторинга со стороны Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и Авиационной администрации Казахстана».
Действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20 лет назад, и проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы было первоочередной задачей со стороны инвестора в период доверительного управления.
«Реализация данного крупного проекта будет осуществляться за счет частных средств инвестора и направлена в первую очередь на обеспечение безопасности полетов и улучшение качественных характеристик аэродромных покрытий для приема всех видов воздушных судов без ограничений».
Вместе с тем в связи с возможным внесением изменений в расписание выполнения рейсов КГА рекомендует пассажирам «уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта».
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